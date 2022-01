Napoli, il ko del capitano Insigne: lesione distrattiva all'adduttore

Brutte notizie per Lorenzo Insigne. Il capitano del Napoli, in seguito al problema muscolare riscontrato nella gara con la Sampdoria di domenica pomeriggio, questa mattina si è sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione distrattiva di basso grado del muscolo adduttore breve destro, come informato dal club attraverso i canali ufficiali.

Insigne ha già cominciato al Konami Center l’iter riabilitativo questa mattina, i tempi di recupero si aggirano intorno ai 10-14 giorni e verrà rivalutato la prossima settimana. Insieme con lui anche Victor Osimhen: l'attaccante azzurro ha svolto lavoro personalizzato in campo dopo aver completato l’iter di visite post Covid-19 presso la Clinica Pineta Grande.