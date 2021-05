Napoli, Mertens è l'unico neo: trauma distorsivo alla caviglia

Cinque minuti in campo in una stagione che sembra ancora una volta sfortunatissima. Dries Mertens entra al 69° di Spezia-Napoli ma al 74° si ferma a terra ed è costretto a chiedere la sostituzione.

Il belga se ne torna in panchina per un trauma distorsivo alla caviglia destra - non la stessa di dicembre, come informato dal Napoli a gara finita - ed esce dal campo zoppicando. Domani esami più approfonditi per il belga con il ritorno in città.

