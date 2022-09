Napoli, si ferma Osimhen prima del Liverpool: Lozano si allena solo

Il grande rebus nella settimana che porta al Liverpool si chiama Hirving Lozano: il messicano era uscito anzitempo sabato a Roma per l'infortunio alla testa, in mattinata si è sottoposto presso la clinica Pineta Grande ad ulteriori controlli radiologici e a consulenza neuro chirurgica con il Dottor Bucciero, che hanno dato esito negativo, come informato dal club azzurro.

Questa mattina a Castel Volturno Lozano ha svolto lavoro personalizzato e sarà valutata nelle prossime ore la possibilità di rientro in gruppo in extremis prima della Champions League. Allenamento a parte anche per Victor Osimhen, che ha svolto lavoro personalizzato in seguito a un risentimento accusato nel finale di Lazio-Napoli. Un problema che dovrebbe rientrare domani in rifinitura. Demme ha svolto terapie e personalizzato in palestra.