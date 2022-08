Napoli, Politano sostituito nel primo tempo: risentimento al polpaccio

Matteo Politano fa scattare l'allarme in casa Napoli. L'esterno azzurro è uscito durante il primo tempo dell'amichevole Napoli-Girona per un risentimento al polpaccio sinistro. Al suo posto Spalletti ha lanciato in campo Kvaratskhelia, per sopperire al problema fisico dell'azzurro che ora verrà valutato nelle prossime ore nel ritiro di Castel di Sangro.

La sostituzione di Politano è stata scelta dallo staff medico soprattutto per non rischiare con eventuali problemi ulteriori. Nessun problema serio, invece, per Osimhen e Anguissa, che pure erano stati toccati duramente in campo. È uscito da solo dal campo Khvicha Kvaratskhelia, acciaccato già negli ultimi giorni in abruzzo.