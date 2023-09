Napoli, risentimento muscolare alla coscia sinistra per Rrahmani dopo Braga

La sua partita è durata un quarto d'ora, sostituito da Ostigard in avvio di primo tempo. Amir Rrahmani lascia il campo infortunato, per il difensore azzurro un risentimento muscolare alla coscia sinistra, come riportato dal Napoli dai suoi canali ufficiali. Dopo la panchina di sabato scorso a Genova, dunque, il kosovaro andrà valutato nelle prossime ore, di rientro in Italia. Difficile immaginare un suo utilizzo contro il Bologna già domenica in Serie A.