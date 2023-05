Stesse movenze, stesso ruolo (o quasi) ed anche una certa somiglianza con il papà, Edinson. Se c'è ancora qualche dubbio basta dare un rapido sguardo al cognome sul cartellino del giovanissimo aspirante calciatore in erba per capire che si tratta del classico figlio d'arte. Il tutto, intendiamoci, con i legittimi sogni di un bambino e possibilmente senza troppe pressioni così come ha voluto crescerlo la mamma, Soledad Cabris. Il Napoli però ha messo gli occhi sul giovane Matador che di cognome fa Cavani. Si tratta del piccolo Lucas (classe 2013), secondogenito di Edinson Cavani che vive, gioca e si diverte a Napoli, nella scuola calcio Petrarca insieme al fratello Bautista (che come ruolo ha scelto quello del portiere).

APPROFONDIMENTI Napoli, sette gol in 10 partite e Lautaro insidia Osimhen Osimhen al Psg, De Laurentiis fissa il prezzo: base d'asta 160 milioni di euro L’esplosione di felicità che fa tremare il Maradona

Dopo tre «provini» fatti nei mesi scorsi con il settore giovanile azzurro, il piccolo Lucas (di appena 10 anni) lunedì prossimo passerà definitivamente al club di De Laurentiis che il papà Edinson ha contribuito a fare grande a suon di gol (qualcosa come 78 reti in 104 presenze con la maglia azzurra). Il piccolo Matador ha rubato l'occhio ai talent scout del Napoli dopo avere fatto molto bene nella scuola calcio Petrarca (che da anni ha un filo diretto con il Napoli e che spesso accoglie nelle sue fila i pargoli dei calciatori azzurri). E non solo nei tornei riservati alla sua categoria (sia della Figc sia del Csain), ma anche giocando con ragazzi di qualche anno più grandi. Dai campi del Green Park alla Pineta a Fuorigrotta, il comune denominatore è sempre stato lo stesso. Tanto sano divertimento, con i tentativi - non sempre riusciti, a dire il vero - da parte della scuola Calcio Petrarca di cui è presidente ed allenatore Rossano Vettosi di «nascondere» il cognome pesante di Lucas.

«Fin dove possibile abbiamo sempre cercato di evitare di pubblicizzare la cosa per ovvi motivi - racconta il suo allenatore - Lucas però non ha mai sofferto il peso del suo cognome: ha un carattere d'oro e si vede che è felice quando gioca. Dal punto di vista delle movenze non posso negare che la somiglianza con il papà è impressionante: ha una corsa elegante e stilosa». Non è la prima volta che Vettosi ha avuto a che fare con figli d'arte. Da Koulibaly ad Insigne, passando per Ghoulam, Ospina e Maksimovic tutti «figli d'arte». E si racconta anche di una volta in cui KK ed Ospina scesero in campo per completare le squadre...