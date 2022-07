Napoli, riecco Inler con l'Adana: «Kim? Bisogna comprarlo subito»

«Napoli è la mia seconda casa perché lì sono diventato uomo e calciatore di grandissimi livelli» dice Gokhan Inler, il centrocampista svizzero passato per l'azzurro e oggi bravo a difendere l'Adana Demirspor, squadra turca che il Napoli incontrerà in amichevole a Castel di Sangro: «Mi farà molto piacere rigiocare contro di loro. Hanno preso giovani importanti, il Napoli ormai fa sempre bene con questi trasferimenti. La cessione di Koulibaly mi è dispiaciuta, ma è cresciuto tanto in questi anni e sono contento per lui. Secondo me Lobotka sta facendo bene. Anche Fabian mi piace. Servono giocatori che abbiano grinta e fame».

Nella squadra allenata da Montella, anche Mario Balotelli. «Fare un acquisto come lui non è semplice e per noi era un obiettivo importante. Gli ho spiegato che da noi poteva rifarsi e rientrare in Nazionale, cosa che è successa. Ha lavorato sempre e ha fatto bene, è stato il vice capocannoniere, spero possa fare bene anche quest’anno» ha continuato Inler, che in Turchia ha conosciuto l'obiettivo di mercato Kim Min-Jae: «Lo conosco, ho giocato e segnato contro di lui. Penso sia da prendere subito. È uno che lavora, dà il massimo. Se il Napoli lo acquisterà, avrà un leone, perché lotta. Quando parlavo un anno fa con qualcuno di cui non faccio il nome, dissi di prenderlo se possibile. Io credo in lui, se il Napoli può prenderlo, deve prenderlo subito».