Il gol numero 97 in maglia Napoli, quello che apre la sfida di Udine su rigore e che alla fine sarà decisivo per la vittoria in Friuli. Lorenzo Insigne muove ancora la classifica dei migliori cannonieri di sempre in maglia azzurra, agganciando José Altafini al 7° posto del ranking all-time.

73 & 97 - Lorenzo #Insigne ha eguagliato Careca in settima posizione per numero di gol in Serie A (73) con la maglia del Napoli e sempre al settimo posto Altafini per reti con i partenopei in tutte le competizioni (97). Magnifico.#UdineseNapoli pic.twitter.com/MTm3ExY53z — OptaPaolo (@OptaPaolo) January 10, 2021

Il capitano del Napoli ora mette nel mirino i 100 gol e soprattutto Antonio Vojak, al sesto posto con 103 reti.

