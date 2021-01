96 gol, un bottino incredibile per Lorenzo Insigne. Il capitano del Napoli anche oggi ha marcato il suo tabellino personale, per la prima volta nel nuovo anno, trasformando a Cagliari un rigore importante, quello che ha chiuso il match e che gli permette di agganciare Antonio Careca nella speciale classifica dei bomber all-time in maglia azzurra.

Insigne ha infatti raggiunto il brasiliano della squadra degli scudetti all'8° posto della speciale classifica azzurra. Ora l'obiettivo del capitano napoletano diventa José Altafini, che è al 7° posto con appena un gol in più (97). In alto regna sempre Dries Mertens (130) e sul podio ci sono Hamsik (121) e proprio Maradona (115).

