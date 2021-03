Napoli, Insigne è al top in Europa: Lorenzo dietro Messi e CR7

A certificarlo non solo le prestazioni, ma ora anche uno studio del Cies (Centro internazionale per gli studi sullo Sport) che incorona Lorenzo Insigne. Nello studio, che analizza i migliori calciatori europei in questo primo trimestre del 2021, il capitano del Napoli si piazza al 9° posto del continente, dietro altri fenomeni come Messi e Cristiano Ronaldo.

Il portoghese è l'unico ad anticipare Insigne tra squadre italiane, sul podio oltre all'argentino del Barcellona ci sono Lewandowski e un'altra vecchia conoscenza del Napoli come Jorginho, oggi regista al Chelsea. Subito dietro Ruben Dias ad anticipare Cristiano Ronaldo, poi Nabil Fekir e Toni Kroos. Insigne anticipa, invece, il giovane talento del Borussia Jadon Sancho. Lo studio Cies si basa su dati calcolati sulle prestazioni (minuti giocati, gol, assist, giocate per la squadra) dei vari calciatori di movimento, indipendentemente dal ruolo.