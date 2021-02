Una storia toccante quella di Bruno e Carmela, napoletani e tifosi del Napoli che hanno dovuto convivere negli ultimi tempi con la prematura scomparsa della giovane figlia Patrizia. A regalare un sorriso ci ha pensato allora Lorenzo Insigne, ospite per una notte di C'è Posta per Te, il noto programma Mediaset condotto da Maria De Filippi.

Il capitano del Napoli è stato chiamato da Nicola - figlio juventino della coppia napoletana - visto il grande amore per i colori azzurri di tutta la famiglia. «Sono emozionato per questa storia. Vi faccio i complimenti perché siete una splendida famiglia. Posso solo immaginare il dolore che provate, sono anche io papà di due bambini e posso solo immaginare. Ma avete Nicola che vi sta accanto e da stasera dovete promettervi tornare a sorridere tutti insieme. Nicola è tifosa della Juventus? E non andiamo bene allora» ha scherzato Insigne regalando una sua maglia autografata e un bracciale della squadra azzurra.

