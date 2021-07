Napoli, che attenzione per Insigne: tra i calciatori più attesi del 2022

Quale futuro per Lorenzo Insigne? Il capitano del Napoli è ancora in attesa di scoprire dove giocherà il prossimo anno, visto il contratto in scadenza con il club azzurro, ma in ogni caso il napoletano sarà tra i giocatori più attesi del prossimo anno. Insigne, fresco campione d'Europa con l'Italia, è stato infatti inserito da Opta tra i calciatori del 2022, una lista di cinquanta atleti che saranno visionati con attenzione nella stagione che...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati