Napoli, Insigne mai così in alto: il capitano record a -6 da Maradona

Il gol che ha sbloccato il match contro la Fiorentina al Franchi può valere la Champions per il Napoli di Lorenzo Insigne, ma il capitano azzurro per il momento si gode il suo record: mai, infatti, l’azzurro era arrivato a quota 19 gol in un singolo campionato di Serie A. Insigne ha superato così il record precedentemente stabilito con la squadra di Sarri nell’annata 2016/17.

LEGGI ANCHE Koulibaly non abbandona il Napoli: l'azzurro segue i compagni

Il gol - prima sbagliato e poi segnato - su rigore di oggi al Franchi è anche la rete 109 del capitano del Napoli con la maglia azzurra. Superato ufficialmente il bomber storico Attila Sallustro, ora nel mirino di b c’è Diego Armando Maradona fermo a quota 115. Più su restano Hamsik (121) e soprattutto Dries Mertens (135).