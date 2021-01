A metterci la faccia, dopo il ko interno con lo Spezia, è il capitano Lorenzo Insigne. «Non so cosa sia successo, ci è mancato qualcosa sotto porta, è stata anche colpa mia perché potevo fare di più e segnare. Mi dispiace, dovrei essere io a trascinare i compagni ma oggi non ci sono riuscito. E quando non ci riesco sto male, Gattuso e la squadra si aspettano molto da me. Non riesco a guardare la prestazione, ora, guardo solo al risultato».

Ora serve capire il perché. «Ma non ci si allena a fare gol davanti alla porta, ci si allena a non buttarsi giù, cosa che potrebbe capitare dopo gare del genere» ha continuato Insigne a Dazn. «Dobbiamo guardare avanti, non abbiamo tempo per perderci in mille pensieri perché tra tre giorni siamo a Udine per una partita importante. Gli errori ci stanno, non è colpa dei singoli stasera. Avremmo potuto giocarla fino a domani, ma senza fare gol. Gattuso non è contento, ma ci ha caricato nello spogliatoio».

Ultimo aggiornamento: 20:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA