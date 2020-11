Non ce l'ha fatta a recuperare in tempo Lorenzo Insigne, il capitano del Napoli che non sarà in campo questa sera contro il Sassuolo, ma ha voluto essere comunque al fianco dei suoi compagni al San Paolo: il napoletano è infatti a bordo campo insieme con gli altri panchinari azzurri per seguire da vicino la sfida ai neroverdi.

Dopo lo stop dello scorso giovedì in Europa contro la Real Sociedad, Insigne ha provato il recupero lampo in vista della gara di oggi dato il suo problema alla coscia sinistra di lieve entità. Nulla di fatto, però, per il capitano azzurro che recupererà in vista del Rijeka in Europa LEague o del Bologna, nella prossima domenica di campionato.

