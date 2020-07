LEGGI ANCHE

«Non ho. Giocare nella propria città è il sogno di chiunque. Non dipende, certo, soltanto da me. Vediamo cosa dice De Laurentiis. Sono tranquillo, ho altri due anni di contratto». Il capitano del Napoli, Lorenzo Insigne , vuole un futuro ancora a tinte azzurre.«Non c'è un problema di questo tipo, se vuole sono qui - aggiunge il 29enne napoletano al Corriere della Sera - Tra noi c'è un confronto autentico e leale. Con qualche scontro, ma come è normale che sia».