Un momento nero che non sembra voler passare. Lorenzo Insigne ci ha messo ancora una volta la faccia e soprattutto la fascia anche contro il, nell'ennesima sconfitta interna di stagione. Ilsi accartoccia su se stesso e il capitano azzurro viene beccato dai fischi inclementi dei tifosi azzurri presenti sulle gradinate del San Paolo al momento dell'uscita.A scrivere al capitano napoletano ci ha pensato direttamente il fratello Marco sui social. «So come ti senti, so quello che stai passando, so che sta girando tutto male, ma so anche che sei un campione e ne uscirai più forte da questo brutto momento», ha scritto su Instagram. «Come te, ne uscirà tutta la squadra. Per sempre orgoglioso di questo».