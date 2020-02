LEGGI ANCHE

Ultimo aggiornamento: 13:20

«Tutto quello che è successo dopo la gara dicontro il Salisburgo si poteva evitare, ma è colpa di tutti. Ora non pensiamo al passato, rimaniamo compatti ed uniti per guardare avanti». Lorenzo Insigne non si nasconde, guarda in faccia ai problemi ma spera di poterseli mettere alle spalle e metterli alle spalle di unche vuole rialzarsi in fretta. Il capitano azzurro si è confessato ai microfoni di Sky Sport parlando della prima parte della stagione.«Ogni volta che incontriamo ilfacciamo grandi prestazioni, contro di loro abbiamo fatto una partita stratosferica. Siamo diventati la loro bestia nera», ha continuato, l'intervista completa sarà trasmessa questa sera da Sky. «In due gare gli abbiamo presto quattro punti e questo è motivo di grande soddisfazione. Siamo usciti da Alfield con un pareggio che è servito a molto, anche se volevamo la qualificazione con un turno di anticipo».