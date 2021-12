Insigne e Fabian rivedono il campo: Mario Rui ancora in bilico per Milano

Allenamento di rifinitura per il Napoli di Luciano Spalletti, il gruppo azzurro ha lavorato questa mattina al Konami Center prima della partenza per Milano prevista questo pomeriggio. Come riportato dal club, Koulibaly, Fabian Ruiz, Osimhen e anche Insigne hanno svolto lavoro personalizzato sul campo questa mattina. Ancora dubbi in vista di Milan-Napoli per Mario Rui: il terzino napoletano ha svolto parte della seduta in gruppo e parte allenamento personalizzato.

