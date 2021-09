Napoli, Insigne ancora fuori: Meret e Mario Rui in palestra

In attesa della rifinitura di domani, Luciano Spalletti prepara la sfida al Leicester in Europa League. Una sfida che non vedrà tra i protagonisti Lorenzo Insigne, che ache oggi ha svolto terapie e lavoro in palestra in seguito al problema contusivo al ginocchio riportato durante Napoli-Juventus.

Insieme con il capitano, hanno lavorato in palestra anche Meret e Mario Rui. Due assenze in mezzo al campo per il match europeo: Lobotka ha fatto terapie e allenamento personalizzato in campo, lavoro personalizzato in campo invece per Demme.