Non c'è tempo per fermarsi troppo, perché tra pochi giorni il Napoli sarà nuovamente in campo per prepararsi alla nuova stagione. Lo sa bene anche Lorenzo Insigne , tra i migliori della squadra nel periodo post lockdown e pronto a dare il buon esempio da capitano.L'azzurro si è mostrato sui social già a lavoro direttamente dalla, dove sta trascorrendo questi giorni di pausa insieme con la compagnae con i due figli. «Si ricomincia» ha scritto sui socialche si è allenato insieme con il personal trainer a distanza nelle sale della struttura che lo sta ospitando.