LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Comunque andrà al Camp Nou, Lorenzo Insigne ha già scritto un piccolo capitolo della storia del calcio tricolore. Il capitano del, infatti, é il primo italiano della storia a segnare nella moderna Champions League in trasferta sia contro il Real Madrid che contro il(prima al Bernabeu e poi proprio al Campo Nou), come riportato da Opta Italia., in dubbio fino a poche ore prima del match per diversi guai fisici che ne avevano caratterizzato l'ultima settimana, ha siglato il rigore che ha riportato in partita il Napoli a Barcellona, a fine primo tempo. Nel 2017, invece, suo era stato lo splendido gol che al Bernabeu aveva portato avanti la squadra dicontro ilnegli ottavi di andata di Champions League.