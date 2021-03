Napoli, Insigne inaugura le... stanze in diretta con Gigi D'Alessio

È durata pochi minuti ma non è sfuggita agli attenti occhi dei fan la diretta social di Lorenzo Insigne. Il capitano del Napoli ha inaugurato le nuove stanze sbarcate su Instagram, una modalità di connessione che permette fino a quattro utenti una diretta video per i rispettivi followers. L'azzurro si è divertito a scherzare con Gigi D'Alessio e e il rapper napoletano Enzo Dong: «Stamattina allenamento, oggi riposo. Volete venire a giocare con me? Potete venire tutti. Complimenti per tutto, ragazzi» ha concluso il capitano.

