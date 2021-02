Mattinata impegnativa a Castel volturno per il Napoli di Gennaro Gattuso che si prepara alla partenza per Genova. Domani sera l'anticipo in campionato contro il Genoa di Ballardini, un match in cui l'allenatore azzurro spera di poter utilizzare Insigne: il capitano azzurro questa mattina ha svolto parte del lavoro personalizzato e parte in gruppo a seguito della botta al polpaccio rimediata mercoledì sera contro l'Atalanta.

Il gruppo azzurro si prepara anche a riabbracciare Fabian Ruiz: lo spagnolo ieri ha chiuso definitivamente il capitolo covid con la ritrovata negatività al virus e questa mattina ha svolto parte delle visite di routine per il rientro presso la Clinica Pineta Grande. Le stesse visite, come informa il sito ufficiale azzurro, proseguiranno nella giornata di domani.

