Napoli, Insigne come Messi: nessuno meglio di loro da fuori area

Lorenzo Insigne come Leo Messi? No, non è una provocazione, almeno nei numeri: secondo quanto riportato da Opta Italia, infatti, il capitano del Napoli e quello del Barcellona sono gli unici due giocatori che hanno segnato almeno cinque gol con tiri da fuori area finora nei cinque maggiori campionati europei in corso. Un dato, l'ennesimo, che testimonia la grande stagione vissuta a livello internazionale dal calciatore azzurro.

