Non solo allenamento. La mattinata è stata per Lorenzo Insigne anche l'occasione giusta per fare visita al suo murales appena realizzato e terminato ieri proprio in onore dei suoi 100 gol. Il capitano del Napoli ha raggiunto in queste ore i Quartieri spagnoli per celebrare l'opera a lui dedicata salutando anche i presenti che hanno ideato e poi realizzato il murales.

LEGGI ANCHE Napoli, Meret chiude la porta: «Crediamo alla qualificazione»

© RIPRODUZIONE RISERVATA