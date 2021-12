«Napoli, Insigne negativo al Covid: ci sarà contro la Juve il 6 gennaio»

Torna disponibile Lorenzo Insigne. Il capitano del Napoli, al centro di insistenti voci di mercato che lo vogliono in partenza direzione Toronto, secondo quanto si apprende nelle scorse ore si è sottoposto al tampone molecolare che ha dato esito negativo.

Guarito quindi dal Covid che lo ha costretto in quarantena.

Dunque domani Insigne sarà regolarmente in campo alla ripresa degli allenamenti a Castel Volturno in vista della sfida contro la Juventus del 6 gennaio, match in cui con ogni probabilità sarà disponibile e arruolabile da mister Spalletti.