Non solo l'Inter di Simone Inzaghi, ma anche l'Everton dell'ex conoscenza Rafa Benitez. Secondo Sky Sport, ci sarebbe anche il secondo club di Liverpool sul capitano del Napoli Lorenzo Insigne, accostato nelle ultime ore proprio al club nerazzurro. Le pretendenti all'estero non sembrano mancare: dopo il club inglese, avrebbe manifestato interesse in Russia anche lo Zenit di San Pietroburgo.

