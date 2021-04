Insigne sempre più da record: agguanta le 300 presenze in A

Nella storia del Napoli ci sono riusciti solo in cinque e tutti sono entrati nelle pagine più importanti del club. Da stasera al club “dei 300”, quello in cui possono entrare solo gli azzurri che hanno tagliato quota 300 presenze in campionato con la maglia azzurra, ci sarà anche Lorenzo Insigne grazie alla prestazione contro il Torino.

Sono pochi quelli ad aver raggiunto questo traguardo prima del numero 24 azzurro: sicuramente Marek Hamsik, suo ex compagno a quota 408, poi un capitano storico come Bruscolotti (387) davanti a Antonio Juliano (355). Davanti a Insigne anche Moreno Ferrario, fermo a quota 310.