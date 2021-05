Napoli, Insigne da record: Lorenzo raggiunge Sallustro

108 reti in azzurro con il gol che ha chiuso i conti contro l'Udinese. Serata di festa per il Napoli e per Lorenzo Insigne, il capitano napoletano che è tornato a segnare con la maglia azzurra trovando la rete numero 18 e eguagliando così il suo record fatto segnare in Serie A nella stagione 2016/17.

Un gol che aiuta Insigne anche a scalare la classifica dei migliori bomber di sempre in maglia azzurra. Con questa rete il numero 24 accosta Attila Sallustro, storico attaccante napoletano, a quota 108 gol. Davanti a Insigne ora c'è solo Diego Armando Maradona con Marek Hamsik e Dries Mertens.