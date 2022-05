Il rigore fallito un’idea di Insigne per svegliare la squadra

Avvincente come una replica di “Altrimenti ci arrabbiamo” trasmessa il 15 di agosto alle tre del pomeriggio, Torino-Napoli resta comunque una partita che verrà ricordata negli anni non tanto per la vittoria azzurra quanto per la capacità tutta napoletana di trovare del buono anche nelle cose più insipide.

Prendiamo il capitano Insigne. Dopo aver visto i compagni di squadra letteralmente dormire per tutto il primo tempo, incluso Ospina che...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati