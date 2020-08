© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Caro José, purtroppo oggi le nostre strade si dividono». Comincia così il lungo post Instagram di, un messaggio diretto a José Callejon , lo spagnolo del Napoli che lascerà l'azzurro e la città tra qualche giorno dopo l'ultima apparizione con la squadra diieri sera a Barcellona.LEGGI ANCHE Napoli, De Laurentiis saluta Callejon: «A presto e buona fortuna» in tutti questi anni. Ho avuto la fortuna di conoscere un uomo fantastico, un giocatore incredibile, un professionista esemplare» ha continuato. «Mi mancherà non trovarti nello spogliatoio, mi mancheranno le nostre risate e si mi mancherà il tuo fantastico taglio in area di rigore. Ti auguro il meglio a te e alla tua fantastica famiglia. Buona fortuna amico mio».