Una seta sfortunata quella in Olanda per Nicolo Zaniolo , l'esterno della Roma che ha riportato la rottura del crociato dopo essere rientrato da un infortunio uguale all'altra gamba pochi mesi fa. Anche, ieri in campo con lui, ha voluto mandargli il suo sostegno: «Forza Nicolo, un grande abbraccio. Ti aspettiamo presto» ha scritto il napoletano su Instagram.