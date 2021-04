Insigne si sblocca allo Stadium e stacca Cavani a quota 105

Un gol importante quello di Lorenzo Insigne contro la Juventus. Il capitano del Napoli, infatti, ha trovato la sua prima marcatura assoluta - anche se dal dischetto del rigore - all'Allianz Stadium, dove non era mai riuscito a lasciare il segno prima di stasera. Una rete che servirà anche al Napoli in caso di arrivo a pari punti con i bianconeri nel finale di stagione.

Dopo l'1-0 del Maradona, infatti, il 2-1 di questa sera permette alla Juventus di non avere un vantaggio nella differenza reti dello scontro diretto. Si guarderà quindi alla differenza reti generale. In più, con il gol siglato questa sera Insigne arriva a quota 105 reti con la maglia del Napoli diventando il 5° miglior marcatore assoluto nella storia del club, staccando Cavani e con Sallustro nel mirino a quota 108.