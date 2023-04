È andato via quasi un anno fa Lorenzo Insigne, ma Napoli non lo ha dimenticato. Soprattutto nell'anno dello scudetto. A Frattamaggiore, dove è nato e cresciuto l'ex capitano azzurro, è apparsa nelle scorse ore una gigantografia per Insigne in mezzo agli altri campioni azzurri che stanno consegnando al club il terzo scudetto della sua storia.