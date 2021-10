Napoli, Insigne e i suoi «fratelli»: quanti big in scadenza in Serie A

Quella relativa al contratto di Lorenzo Insigne è una vicenda destinata a monopolizzare le vicende di casa Napoli ancora a lungo. Con la scadenza fissata alla prossima estate, la stagione del capitano del Napoli sarà inevitabilmente accompagnata da voci, prospettive, cifre, smentite e anticipazioni che caratterizzeranno le partite della squadra di Luciano Spalletti. Eppure, Insigne non è l'unico big della Serie A che potrebbe ritrovarsi a cambiare aria da qui a qualche mese.

Lo sa bene la Juventus, che sul piatto ha tanti rinnovi da dover affrontare: il più importante è sicuramente quello di Paulo Dybala, in scadenza come i compagni Federico Bernardeschi e Juan Cuadrado. Tiene banco a Milano anche il "caso" Kessié: da rinnovo scontato a rinnovo complicato, il centrocampista rossonero sarà libero - come tutti gli altri in scadenza 2022 - di accordarsi con un nuovo club già a partire dal prossimo gennaio, nonostante gli inviti alla calma del Milan, che nel frattempo lavora anche per Alessio Romagnoli, anche lui in scadenza.

Non si divertono di più sull'altra sponda dei navigli: se la questione Lautaro Martinez sembra essere stata archiviata (il suo contratto sarebbe scaduto nel 2023 ma dopo l'addio a Lukaku la dirigenza ha scelto per un segnale forte), ora tiene banco quella relativa a Marcelo Brozovic, in scadenza a fine anno così come Ivan Perisic. A Bergamo potrebbero perdere Freuler (ma ci stanno lavorando) mentre il Torino e Belotti potrebbero anche salutarsi a giugno visto il mancato accordo (per ora) sul rinnovo di contratto che scadrà nel 2022. Occasione di mercato, poi, potrebbe essere il francese Jeremie Boga: l'ala del Sassuolo - cercato anche dal Napoli sul mercato proprio per sostituire eventualmente Insigne - sarà libero di scegliere la prossima squadra già tra qualche mese.