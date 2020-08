LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A tre giorni dall'infortunio subito contro la Lorenzo Insigne ritrova già il campo e guarda con rinnovato ottimismo alla sfida contro il. Il capitano azzurro questa mattina sui campi di Castel Volturno ha continuato a lavorare seguendo la tabella personalizzata per il suo recupero, prima allenandosi in palestra e poi anche in campo.Un segnale incoraggiante per il capitano napoletano che sembra sempre più arruolabile per la sfida di sabato sera al. Le lacrime del San Paolo nell'ultima sfida di campionato avevano preoccupato tutti, oraprova il recupero lampo per poter essere arruolabile da Gattuso nel ritorno degli azzurri in grande stile in