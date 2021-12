Napoli, Insigne torna in campo! Anche Fabian è già negativo

Con una breve nota dai propri canali social, il Napoli annuncia il ritorno in campo di Lorenzo Insigne e Fabian Ruiz. Il capitano azzurro e lo spagnolo sono risultati negativi agli ultimi tamponi: una positivitá "lampo" quella di Fabian, che era in Spagna per le vacanze. Si chiude anche la quarantena di Insigne, che aveva incontrato il covid il 21 dicembre.

