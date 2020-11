Gennaro Gattuso ritrova Lorenzo Insigne: il capitano azzurro figura regolarmente tra i convocati, una bella notizia dopo l'infortunio di giovedì scorso in Spagna in Europa League, in vista del match europeo di domani sera in Croazia contro il Rijeka. Non sarà del match, invece, Osimhen che è squalificato.

I CONVOCATI

Meret, Ospina, Contini;

Di Lorenzo, Ghoulam, Hysaj, Koulibaly, Maksimovic, Manolas, Rrahmani, Mario Rui;

Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Bakayoko;

Lozano, Mertens, Petagna, Politano, Insigne.

