Oltre alla bella punizione con cui ha inaugurato la serata al gol in Napoli-Roma, Lorenzo Insigne si gode oggi l'ingresso nella Top 10 dei marcatori all-time del club azzurro nella storie della Serie A. Quella contro ai giallorissi è la rete numero 69 per il napoletano che affianca Luis Vinicio e punta due grandi attaccanti della storia azzurra come Gonzalo Higuain (a quota 71) e Edinson Cavani (78).

