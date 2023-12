Napoli, l'instancabile è Lobotka: nella Top20 europea dei calciatori con più minuti nel 2023

Più di Di Lorenzo, con un solo calciatore di Serie A a fare più di lui. Stanislav Lobotka è l'instancabile del Napoli: il calciatore slovacco è nella Top 20 europea dei calciatori europei con più minuti assoluti tra i club e le nazionali. Come rivelato dall'ultimo studio del Cies Footbal Observatory, infatti, sono ben 4724 i minuti in campo nei 5040 disponibili (56 partite), un numero da record superato tra i calciatori che giocano in Italia solo dal romanista Cristante (4782 minuti). Nella classifica allargata, qualche posizione di ritardo invece per Giovanni Di Lorenzo, che nell'ultimo anno a messo insieme 4574 minuti nelle 52 partite a disposizione (4680 minuti totali).