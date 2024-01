Napoli-Inter 0-1, a tutto De Laurentiis: «Incubo Rocchi, ma noi in crescita»

Il Napoli di Riyadh parla attraverso il presidente Aurelio De Laurentiis: «Siamo in pieno mercato, abbiamo fatto tre acquisti, due sono venuti qui e altri due sono in arrivo. Onore al merito a chi vince, ma ho visto un Napoli in crescita, perché nonostante essere rimasti in 10, tutte le assenze e un Napoli in fieri, ha dato del filo da torcere a un'Inter abbastanza imprecisa» le parole del numero uno azzurro al termine del match.

Poi il commento sulla direzione arbitrale: «A me dispiace per Rocchi, che sta vivendo una specie di incubo. Non mi va di documentare dei pensieri dei tifosi, non credo che ce ne sia bisogno. La debolezza degli arbitri quest'anno parla da sola.

Prima della partita mi chiedevo quale imbarazzo avrebbe provato stasera. Noi dovevamo promuovere noi stessi, se tu mi riduci in dieci il calcio non diventa spettacolare. La Lega purtroppo in Italia non funziona. Hanno cambiato anche i regolamenti, le espulsioni le paghiamo in campionato. Questa coppa che conta poco, quindi, la paghiamo anche in campionato» ha concluso De Laurentiis.

«Non c'è rammarico, sono molto contento. Sono entrato nello spogliatoio e ho ringraziato i giocatori per ciò che hanno dato. Gli avevo promesso un premio in caso di vittoria, ci sarà lo stesso».