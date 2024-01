Napoli-Inter 0-1, Mazzarri furioso: lascia la panchina e non ritira la medaglia

Walter Mazzarri show nel finale di Napoli-Inter, finale di Supercoppa Italiana che ha visto vincere i nerazzurri. L'allenatore toscano, infuriato per larga parte del match, ha lasciato la panchina subito dopo il gol decisivo di Lautaro Martinez, dopo aver minacciato il gesto dopo molte decisioni arbitrali di Rapuano durante la partita.

Un deja-vù per molti tifosi visto che Mazzarri aveva reagito in maniera simile anche nel 2012, nell'unico precedente del toscano in panchina in una finale di Supercoppa Italiana. Il toscano non ha seguito la squadra durante la premiazione degli sconfitti, non ricevendo la medaglia finale. Un episodio che era già stato visto proprio a Pechino.