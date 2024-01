Napoli-Inter 0-1, la rabbia di Mazzarri: «Peggio di Pechino»

Un finale amaro ancora una volta per Walter Mazzarri, allenatore del Napoli sconfitto con la squadra dall'Inter questa sera in Supercoppa Italiana. Il toscano è stato beccato dalle telecamere di Sportmediaset in uno dei momenti di rabbia durante il match: «Peggio di Pechino, vergogna» si legge dal labiale di Mazzarri, che non ha partecipato alla premiazione della squadra a fine match.