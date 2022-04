Napoli, mezza impresa con l'Inter: finisce 1-1 in casa dei nerazzurri

Serviva un'impresa, ne è arrivata almeno metà. Il Napoli Primavera strappa un punto in casa della corazzata Inter - terza in classifica - e torna a muovere la sua classifica, dopo la bruciante sconfitta sul campo del Lecce di qualche giorno fa. Gli azzurrini di Frustalupi giocano ad alti livelli per un'ora, poi subiscono il ritorno dei padroni di casa ma con spirito battagliero conquistano un pareggio fondamentale per il finale di stagione. In attesa della conclusione del turno infrasettimanale, il Napoli si porta a 33 punti e aggancia il Verona, che domani se la vedrà con il Genoa.

Bellissimo l'avvio degli azzurrini, che passano in vantaggio dopo appena 8 minuti: D'Agostino, chiude al meglio un dai e vai al limite dell'area e brucia la difesa dell'Inter portando avanti i suoi. I nerazzurri provano subito a rispondere ma trovano un'attenta retroguardia, fino all'ingenuità del 35' che porta al rigore per i padroni di casa, prontamente realizzato da Casadei. Nella ripresa l'Inter non concretizza le altre occasioni: prima Fabbian spreca, poi ancora il nerazzurro non approfitta di un errore di Idasiak nel finale di match.