Il Napoli non supera l'Inter: è 1-1, la Juve al quarto posto è a 2 punti

Si interrompe a quota 11 vittorie consecutive la striscia da record dell'Inter che al 'Maradona' viene fermata dal Napoli sul pareggio. La squadra di Conte mantiene nove punti di vantaggio sul Milan e il Napoli si avvicina alla zona Champions League e ora insegua la Juventus a due punti di distanza dal quarto posto in classifica.

LA PARTITA IN DIRETTA

Napoli che prova a fare la partita in avvio ma Inter che si dimostra subito pericolosa nelle ripartenze. Tuttavia i varchi a disposizione sono pochi; squadre ben messe in campo che non concedono nulla. Solo al 14' Osimhen mette qualche apprensione ad Handanovic. Poi ci prova Fabian dalla distanza, parato. Risponde di testa De Vrji su tocco di Eriksen da punizione. Dopodiché è KK a tentare il colpo di testa da angolo, ma non va. Al 26' Insigne salva in area su cross pericoloso di Darmian. Lukaku colpisce in pieno la traversa subito dopo. Al 31' Zielinski in percussione ci prova dalla distanza. Serve un episodio. E arriva al 36' quando Insigne getta un pallone in area con forza: infortunio Handanovic-De Vrij e palla in rete. Incredibile vantaggio azzurro. E incredibile anche il palo due minuti dopo dell'Inter in area partenopea. I nerazzurri spingono, Barella è pericolosoma il primo tempo termina in vantaggio.

Nella ripresa si combatte; i Napoli non alza i ritmi, l'Inter prova ad affacciarsi in area di rigore. E al 54' arriva il pari di Eriksen che segna con una gran botta da fuori area. Il Napoli accusa il colpo e concede di più. Al 63' Fabian sfiora il nuovo vantaggio di un soffio da cross su punizione. Poi il ritmo si rallenta, tanti errori. Entra Mertens al 73' per Osimhen. Dentro anche Sanchez per Lautaro. Al 79' Politano va al tiro e prende l'incrocio dei pali. All'80' Zielinski a terra in area ma non è concesso rigore. Entra anche Elmas. Sono 4 i minuti di recupero. Dentro anche Bakayoko e Hysaj. Scintille Manolas-Kakimi nel finale. Termina così la partita.

NAPOLI (4-2-3-1)

1 Meret; 22 Di Lorenzo, 44 Manolas, 26 Koulibaly, 6 Mario Rui; 8 Fabian Ruiz, 4 Demme; 21 Politano, 20 Zielinski, 24 Insigne; 9 Osimhen.

A disposizione: 16 Contini, 46 Idasiak, 3 Zedadka, 5 Bakayoko, 7 Elmas, 14 Mertens, 19 Maksimovic, 23 Hysaj, 33 Rrahmani, 37 Petagna, 58 Cioffi, 68 Lobotka. All. Gattuso.

INTER (3-5-2)

1 Handanovic; 37 Skriniar, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 2 Hakimi, 23 Barella, 77 Brozovic, 24 Eriksen, 36 Darmian; 9 Lukaku, 10 Lautaro.

A disposizione: 27 Padelli, 97 Radu, 5 Gagliardini, 7 Sanchez, 8 Vecino, 12 Sensi, 13 Ranocchia, 14 Perisic, 15 Young, 33 D'Ambrosio, 99 Pinamonti. All. Conte.

ARBITRO: Doveri di Roma.