I campioni d’Italia contro la finalista di Champions. Eppure sembra esserci la stessa distanza che c’è tra la Terra e la Luna. Vero che Inzaghi, stretto da una semifinale con il Milan e la gara di Coppa Italia di mercoledì, fa un turnover esasperato, ma è anche questione di quello che uno ha nel sangue.

Il catenaccione dell’Inter è una costante del match: lo fa con Gagliardini e pure dopo, quando resta in dieci e almeno è giustificata. Anguissa e un finalmente ispirato Zielinski guidano una mediana che fa della tecnica e della pazienza le armi migliori: in avanti Osimhen ha la testa solo al gol e non brilla. Kvara, invece, fa rivedere le giocate della prima ora.

Senza il clamoroso errore di Jesus, probabilmente ci sarebbe stato un finale meno epico: ma i due gol negli ultimi nove minuti, con il colpo di Gaetano, sono il regalo più bello a una folla che ha abbracciato la sua squadra.

6 Meret

Mai chiamato, realmente, in causa nel primo tempo dove svolge con serenità l’ordinaria amministrazione mentre sul gol di Lukaku non ha sicuramente colpe, anche lui sorpreso dal guizzo del belga. Indeciso in qualche mischia, ma non sbaglia mai nulla di particolarmente determinante.

7,5 Di Lorenzo

Un capolavoro, di potenza e a giro. E di sinistro. Una magia tipo quello delle stelle che giocano in attacco. Sfiora la rete anche alla mezz’ora, trova le chiusure perfette in diagonale in un paio di circostanze (in una è provvidenziale su Lukaku) e ci mette tanta qualità nella discesa. Un regista in più.

6,5 Rrahmani

Diviso tra Correa e Lukaku, riesce a chiudere gli spazi a due attaccanti dell’Inter, trovando sempre il giusto timing nell’intervento aereo: spesso avanza sulla linea mediana per dare intensità in mezzo al campo. Salva quasi sulla linea sul tiro di Dumfries.

7 Kim Min-Jae

Si esalta e spezza la linea con continuità, facendo esaltare il Maradona con l’impeto dei suoi interventi. Si divide con Rrahmani la marcatura di Lukaku e poi nella ripresa con l’uomo in più accorcia e allunga che è un piacere: appena esce la squadra dietro è come se perdesse il faro.

6 Olivera

Mette intensità nel confronto con Bellanova ed appoggia bene in sovrapposizione Kvaratskhelia: difficile che qualcuno riesca a sfondare dalla sua parte ma anche sulle giocate in avanti è sempre molto prezioso: il punto è che il Napoli preferisce attaccare sempre dalla parte opposta. Ma lui bilancia che è una meraviglia.

7,5 Anguissa

Stella cometa del centrocampo, con il gol che è la ciliegina di un pomeriggio di meraviglie. Sfiora il gol nel primo quarto d’ora per ben due volte. Si esalta nel confronto con Barella, tornando quello dello dei tempi migliori con grinta e corse a tutto campo: una volta in dieci Asllani lo segue passo dopo passo.

7 Lobotka

L’aggressività dell’Inter si fa sentire anche sulla sua velocità di palleggio: quando, però, il Napoli prende campo, diventa determinante. Semplicemente, perfetto in chiusura. Con Lukaku che come compito principale ha quello di piazzarsi davanti, lui prende per mano ogni volta la squadra.

7 Zielinski

Il pressing dell’Inter tende a fargli forzare qualche giocata di troppo: i contrasti sono spesso al limite, soprattutto quelli di Gagliardini, ma il polacco perde qualche pallone di troppo. Brozovic dal 60’ prova a mettergli ansia ma quando ha voglia e gamba ce ne sono pochi del suo valore.

6,5 Elmas

Si mette sulle tracce di Gosens in fase di non possesso ed impedisce all’Inter di costruire a destra con una gara perfetta dal punto di vista difensivo anche se magari non brillano mai gli occhi a vederlo muoversi col pallone ma il lavoro di accumulare legna, di fare sempre la parte sporca, lo rende quasi insostituibile.

5,5 Osimhen

Duello rusticano con De Vrij che si mette sulla velocità e sui lanci lunghi tentati dalla difesa azzurra. Tenta anche l’acrobazia e cerca di valorizzare il lavoro della squadra che cerca il suo gol. Poco utile in fase di possesso, ha la testa alla corona di bomber. Quando non segna, si arrabbia. Come quando esce. Inopportuno.

7 Kvaratskhelia

Deve uscire dalla gabbia che gli montano Bellanova, D’Ambrosio ed il supporto di Barella. Si diverte con dribbling e fughe varie, cercando la via del miglior pallone possibile per Osimhen. Peccato per l’assist cancellato a Simeone perché in ogni caso non fa che pensare a come rendersi prezioso.

5,5 Raspadori

Magari non è la posizione privilegiata. E infatti giocando a destra nel tridente tende continuamente a piazzarsi più vicino possibile al Cholito. Ha l’occasione per segnare il 2-0 ma si allunga troppo il pallone per saltare Onana. Finisce esterno a sinistra. Troppa foga su D’Ambrosio al 92’. Fuori fase.

6 Simeone

Piccola torre. Lui la palla sa sempre darla con i tempi giusti, ed è lì su assist di Kvara che viene poi annullato per fallo (che non c’è) su Zielinski. Troppo morbido nel contrasto che porta al cross di Dimarco: poi divora un gol e vince il premio cuore d’oro per assist che regala a Gaetano in pieno recupero.

5 Juan Jesus

Piantato come neppure un abete nel mezzo dell’area, si fa passare davanti agli occhi e ai piedi il traversone che porta al colpo di Lukaku che non era neppure sorprendente. Non era partito male, ma seil compito è quello di marcare la prima punta, non si possono concedere queste cose.

6,5 Gaetano

C’è gloria anche per lui. Ma dica un grazie grande come una casa alla generosità di Simeone. Pochi minuti ma con la gara che è nel pieno della sua intensità agonistica, anche lui deve adattarsi in un ruolo particolare, a sinistra nella linea a tre. Si accentra spesso, e tocca tenere a bada Brozovic.

sv Politano

Segue Dimarco con costanza anche se ha la tendenza a spingere ancor prima del recupero del pallone. Ha un contropiede di almeno 70 metri che non condivide con nessuno dopo il 90’ con Onana che salva con qualche difficoltà. Pure se entra solo nel finale, non sembra risentirne.