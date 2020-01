© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non è il freddo a gelare i tifosi sulle tribune dello stadio San Paolo, ma la prima sconfitta del 2020. L’Inter di Conte rifila tre gol agli azzurri che nonostante i tentativi con Milik e Insigne non riescono a impensierire seriamente Handanovic. Una partita strana e segnata anche dagli episodi che sia al 14’ con lo scivolone di Di Lorenzo su Lukaku che al 74’, con la punizione a fil di palo di Insigne, non aiutano gli azzurri.«E’ finito un ciclo – commentano in strada – e bisogna prenderne atto. Gattuso non può fare più di tanto con questa squadra perché il problema è soprattutto mentale. Noi tifosi siamo arrabbiati e delusi allo stesso tempo, perché se non avessimo fatto qualche punto nelle prime giornate, ci troveremmo con una squadra in zona retrocessione. Napoli non merita questo e sarebbe giusto rifondare una società ed una formazione allo sbando. Non ci sono più stimoli per venire allo stadio».