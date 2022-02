Napoli, non facciamo ancora calcoli: questa sfida durerà fino a maggio

I sogni son desideri ma, quando si parla del Napoli, essi si trasformano inesorabilmente in autoflagellazioni e psicodrammi collettivi. Hai voglia a dire che questa con l'Inter in fin dei conti era soltanto una partita, che all'Inter comunque ne mancava una e che quindi, anche in caso di vittoria del Napoli, niente sarebbe stato scritto davvero. Ai piedi del Vesuvio, invece, qualcuno che ci ha creduto veramente c'è stato. E non si tratta né...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati