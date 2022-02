Napoli, che attesa per gli azzurri ma i tifosi dell'Inter «rispondono»

Tanta l’attesa per il big match di domani, ma Napoli-Inter è già iniziata. La squadra di Spalletti si è riunita questa sera all’Hotel Palazzo Caracciolo nel centro città: dopo l’allenamento di questa mattina, la squadra è arrivata autonomamente in albergo. Primo azzurro in ritiro è stato Mario Rui, insieme con Di Lorenzo, entusiasmo alle stelle per Mertens, Insigne, Osimhen e Koulibaly, a chiudere gli arrivi ci ha pensato Luciano Spalletti, acclamato dalla folla.

Un centinaio i tifosi presenti ad aspettare gli azzurri, a far sentire la voce anche un manipolo di ultras di Curva B presente con cuori e bandiere. Meno quelli presenti al Corso Vittorio Emanuele per l’arrivo dell’Inter. Il bus nerazzurro è arrivato in hotel poco prima delle 20 nell’albergo che è solitamente casa di Spalletti.